Pintor passou pelo local do acidente e se deparou com o irmão morto

O trágico acidente que tirou a vida do pedreiro Mauro Alves dos Santos, de 39 anos, na tarde deste sábado de frio em São Carlos, comoveu a cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência elaborado pela Polícia Militar, foi o próprio irmão de Mauro quem o reconheceu. O pintor Valdeci Alves do Santos passava de carro junto com um amigo pelo local momentos depois da colisão e viu a moto parecida com do irmão caída no asfalto e parou. Ao descer para verificar, constatou que era Mauro quem era atendido pela equipe do Samu. Infelizmente ele presenciou o irmão sem vida.

Mauro seguia pela rua Passeio das Palmeiras, quando por motivos a serem apurados, perdeu o controle e colidiu contra uma árvore.

As causas do acidente serão investigadas.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento.

