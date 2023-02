Picape tomba após colisão traseira na região do Hospital Universitário

SIGA O SCA NO

Strada tombou após colisão em um Fusion - Crédito: Maycon Maximino

Uma Strada tombou após uma colisão na tarde desta segunda-feira, 6, na Avenida Professor Luís Augusto de Oliveira (sentido rodovia SP-318/centro), região do Hospital Universitário.

Segundo apurado, por motivos ignorados, o motorista da picape atingiu a traseira de um Fusion e tombou logo em seguida.

O próprio motorista com o auxílio de policiais militares que passavam pelo local no momento do acidente, ajudaram a colocar a picape na posição natural. Ninguém ficou ferido.

