Picape roubada em Brotas é localizada pela Guarda Municipal

Crédito: Divulgação/PMSC

Uma picape roubada em Brotas foi localizada pela Guarda Municipal na tarde desta segunda-feira (18) na região da Água Fria.

Guardas do GPRA (Grupamento de Patrulhamento Rural Ambiental) foram informados por um ciclista que o veículo estava abandonado em uma mata ao lado de um canavial.

Os GMs Sartóri e Orlando foram até o local indicado e encontraram a Fiat Strada sem as rodas e outras peças. O veículo foi roubado de um sitio em Brotas.O proprietário e um funcionário foram amarrados pelos bandidos, que além do carro levaram vários pertences do imóvel.

A ocorrência foi registrado no plantão policial.

