Picape é abandonada após colisão contra poste no Aracy

Crédito: Marco Lúcio

Um Fiat Toro com placas de Belo Horizonte/MG foi abandonado após colidir contra um poste na avenida Regit Arab, no Cidade Aracy.

O veículo transitava no sentido bairro/centro e não havia nenhum responsável no local no momento da chegada da Polícia Militar que tenta localizar o proprietário.

Com o impacto a frente da picape ficou parcialmente destruída e o poste danificado.

