Picape com quatro jovens capota na Miguel Petroni

Crédito: Marco Lúcio

Um jovem ficou ferido no capotamento do veículo que ele mesmo conduzia, nesta madrugada de sábado (18), na avenida Miguel Petroni.

De acordo com informações, a picape Montana era ocupada pelo condutor de 21 anos e mais três passageiros, sendo dois jovens de 19 anos e um adolescente de 17 anos, que disseram que tinham ido a uma festa e estavam voltando quando o motorista se assustou com um gato que entrou na frente do carro, fazendo com que ele perdesse o controle da direção e capotasse.

Apenas o motorista se feriu, com escoriações pelo corpo e na cabeça, sendo socorrido pelo Samu e encaminhado à Santa Casa.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal estiveram no local, atendendo a ocorrência e o veículo foi recolhido ao pátio municipal.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também