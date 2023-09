Picape colide contra muro de igreja na Redenção

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na noite desta quarta-feira (20) na Rua Coronel Domingos Marinho de Azevedo, no bairro Redenção, em São Carlos. Uma picape colidiu contra o muro de uma igreja.

De acordo com informações obtidas pela reportagem, o motorista da picape seguia pela Rua José Geraldo Keppe quando, no cruzamento com a Rua Coronel Domingos Marinho de Azevedo, perdeu o controle do veículo e colidiu contra o muro de uma igreja.

O motorista não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico do Samu. A Polícia Militar foi acionada e vai verificar se o condutor estava dirigindo sob efeito de álcool.

Leia Também