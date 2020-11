Picape capota na rodovia Washington Luis em São Carlos

Crédito: Reprodução

Uma picape capotou no final da tarde deste sábado (31), na rodovia Washington Luis (SP-310), em São Carlos. O acidente aconteceu no km 227, no local conhecido como "descida da Liquigás". Segundo a concessionária Eixo-SP, uma das faixas precisou ser interditada por aproximadamente 1h.

O veículo seguia no sentido interior/capital, quando atravessou o canteiro central e capotou na pista contrária.

Segundo reportou o leitor e colaborador do SCA, Milton, o motorista sofreu apenas ferimentos leves na mão.

As causas do acidente são desconhecidas.

