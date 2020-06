Picape capota após ser fechada por carro na SP-215

Crédito: Luciano Lopes

Uma picape Saveiro capotou nesta manhã de sábado (13), na rotatória que dá acesso ao Cidade Aracy, pela rodovia Luiz Augusto de Oliveira (SP-215).

O motorista seguia no sentido Dourado - São Carlos, quando foi fechado por um Palio preto, perdendo o controle da direção e capotando. O causador do acidente foi embora do local.

Nenhum dos dois ocupantes da Saveiro ficou ferido e a Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também