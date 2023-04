Personal trainer que morreu em acidente de moto estava a caminho da casa da namorada

Crédito: Marcio David

O corpo do personal trainer Ícaro Marcelo Pereira Ramos, 25, será sepultado às 17h desta segunda-feira (10), no cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos. Ele morreu na noite deste domingo, após colidir a moto Yamaha/MT07 que conduzia contra a grade que cerca o campus 1 da USP. As causas do acidente ainda são desconhecidas. (Veja notícia do acidente)

Segundo o boletim de ocorrência, o padrasto de Ícaro ficou sabendo do acidente através de uma amiga dele após ver publicações nas redes sociais.

De acordo com o padrasto, Ícaro estava em casa e disse que iria até a casa da namorada no Jockey Clube.

Ainda segundo os relatos do B.O. o personal trainer tinha projetos de morar e trabalhar em outro país ainda este ano.

O início do velório está previsto para 13h no velório municipal.

