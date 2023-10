Perseguição que começou em Rio Claro termina com grave acidente em São Carlos

Movimentação no local - Crédito: Maycon Maximino

Uma perseguição policial a um veículo roubado na cidade de Rio Claro/SP, na noite desta quinta-feira (19) terminou com um grave acidente em São Carlos. Um motociclista foi socorrido com ferimentos graves e uma mulher também precisou de atendimento médico.

Segundo as primeiras informações obtidas pelo SCA no local da ocorrência, após o assalto, dois indivíduos se evadiram com o Hiunday/Creta roubado e acabaram “trombando” com uma equipe da Força Tática do 37º Batalhão, dando inicio ao acompanhamento. Os bandidos entraram na rodovia Washington Luís (SP-310) e tomaram sentido a São Carlos em alta velocidade.

Na altura da entrada do bairro Santa Maria, o condutor do carro perdeu o controle da direção e atingiu outros quatros automóveis e uma motocicleta. Um dos ocupantes acabou preso no local, enquanto que o comparsa se evadiu em direção ao bairro Jacobucci. O local está cercado pela Polícia que tenta localizar o suspeito.

O condutor da moto que foi atingido pelo carro roubado sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo resgate da Concessionária Econoroeste e encaminhado até a Santa Casa. Uma das ocupantes dos veículos envolvidos também precisou de socorro. Ela foi atendida pela equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) e também encaminhada até a Santa Casa, mas seu estado de saúde não foi informado.

A movimentação policial no local da ocorrência chamou a atenção de quem passava pela rodovia, que teve o trânsito parcialmente interditado, o que provocou congestionamento. A qualquer momento voltamos com mais informações sobre esse caso.

