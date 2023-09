Pela segunda vez consecutiva, bandidos invadem empresa de energia fotovoltaica em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Colaborador SCA

Pela segunda vez na mesma semana, bandidos armados invadiram uma empresa de energia fotovoltaica nas margens da rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté, porém novamente a ação foi frustrada.

Os criminosos chegaram ao local por volta das 20h e renderam os funcionários. A Polícia foi acionada por uma das vítimas e montou um cerco na região. Uma equipe da Força Tática de São Carlos, da Polícia Rodoviária e da Polícia Militar de Araraquara se uniram para a ação.

Um veículo Kadett com três homens foi avistado próximo da empresa e se evadiu. No local conhecido como descida do Chibarro, os criminosos abandonaram o carro e entraram em uma mata para fugir.

O veículo foi apreendido e a Polícia Civil investiga o caso.

Tentativa anterior

Esta foi a segunda tentativa de roubo à empresa em menos de 24 horas. Na madrugada de quarta-feira (20), a Guarda Municipal de Ibaté frustrou uma ação dos bandidos.

Na ocasião, os criminosos chegaram à empresa armados, mas fugiram ao perceber a presença da guarda.

