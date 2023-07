Pedriscos causam queda de motociclista no Botafogo

Motociclista sendo atendida logo após o acidente - Crédito: Maycon Maximino

Uma motociclista de 26 anos foi vítima de um acidente na manhã desta quinta-feira, 6, no Jardim Botafogo. Com possível fratura no quadril, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

A vítima pilotava sua moto pela Avenida José Pereira Lopes e ao tentar a conversão com destino a rua Herbert de Souza, passou sobre pedriscos acumulados no asfalto, perdeu o equilíbrio e sofreu a queda. Com possível fratura no quadril e escoriações pelo corpo, recebeu os primeiros atendimentos de profissionais da saúde que atuam na UFS do bairro. Posteriormente pelo Samu à Santa Casa.

Leia Também