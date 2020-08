Pedreiro morre após sofrer queda em barracão no Jockey Clube

Crédito: Maycon Maximino

Um pedreiro de 66 anos foi encontrado morto, na tarde desta quarta-feira (5), nos fundos do barracão onde trabalhava, na rua Rio Paranapanema, no bairro Jockey Clube. Ele sofreu uma queda de cerca de dois metros de altura após possivelmente uma telha se quebrar.

O proprietário foi até o barracão e encontrou a vítima caída nos fundos, desacordada e acionou o socorro.

A Unidade de Resgate (UR) do Corpo de Bombeiros foi até o local e a equipe iniciou a massagem cardíaca para tentar reanimar o homem, porém ele não respondeu as manobras, por isso a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi chamada.

O médico e os socorristas do Samu se juntaram aos bombeiros, mas infelizmente a vítima não recobrou a consciência e acabou falecendo.

O pedreiro foi identificado como Geraldo Gomes da Silva.

As causas do acidente serão investigadas.

Manifestamos nossos sentimentos e condolências aos familiares.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também