Pedestre morre atropelado na estrada do Broa em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um pedestre morreu atropelado por um carro na noite desta quarta-feira (12), na frente do CEAT, em São Carlos.

Segundo informações, o condutor do Renault/Sandero seguia pela estrada Domingos Innocentini (estrada do Broa) sentido São Carlos, quando foi surpreendido pelo pedestre que tentou atravessar a pista. O impacto foi inevitável, principalmente devido à baixa luminosidade do local.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados, no entanto, a vítima faleceu antes da chegada do socorro.

Junto ao corpo que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), havia um RG em nome de José de Jesus, 60 anos.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) encaminhou uma viatura ao local para o registro da ocorrência.

Leia Também