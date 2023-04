Pedestre é atropelada por carro na faixa de pedestres no Centro de São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 57 anos foi atropelada por um carro na tarde desta quinta-feira (13), no cruzamento das ruas Dr. Carlos Botelho e José Bonifácio, no Centro.

Segundo informações, a vítima atravessava na faixa de pedestres, quando foi atingida pelo automóvel.

Chovia no momento do acidente e o condutor do carro não teria avistado a mulher.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos pela equipe de uma ambulância particular que passava pelo local e posteriormente foi encaminhada pelo SAMU até a Santa Casa com suspeita de fratura no ombro.

