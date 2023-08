SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 63 anos foi vítima de um assalto por volta das 19h desta terça-feira, 29, em um ponto de ônibus na rua Paulino Botelho de Abreu Sampaio, no Jardim Bethânia.

A vítima disse que dois desconhecidos com máscara facial se aproximaram e um deles armado com uma faca, mediante ameaças de morte, se apoderou do seu celular e R$ 120. Em seguida, ambos fugiram e a vítima registrou queixa-crime na CPJ.

