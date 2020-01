Pedestre com fone de ouvido é atropelado na região do terminal rodoviário

Crédito: Maycon Maximino

Um trabalhador de 29 anos foi atropelado na manhã desta segunda-feira, 20, na região do Terminal Rodoviário.

O São Carlos Agora apurou que a vítima, funcionária de um supermercado na região, tentava a travessia da rua Dona Alexandrina pela faixa de pedestre. Estava com um fone de ouvido quando o motorista de um HB 20 branco que transitava pela via, avançou após o sinal do semáforo ficar “verde”.

O portal apurou que o motorista estaria prestando atenção para que pudesse seguir seu caminho enquanto que o pedestre estaria distraído devido estar com o fone de ouvido.

Com o impacto, a vítima foi ao solo e com ferimentos encaminhado à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico. A Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.

