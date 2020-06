Pastor morre após caminhonete capotar na Washington Luis

Pastor seguia para Araraquara quando o acidente aconteceu - Crédito: Araraquara 24 Horas

O pastor Aparecido de Jesus Ferreira Lopes, de 65 anos, conhecido como pastor Cidinho Lopes, morreu em um grave acidente no final da tarde deste domingo (21), na rodovia Washington Luis (SP-310).

O SCA apurou que Cidinho Lopes saiu de Americana com outros quatro pastores com destino a Jales, mas antes deveria parar em Araraquara, onde morava. Na altura do pedágio de Itirapina a caminhonete S10 que ele dirigia foi atingida na traseira por um caminhão, vindo a capotar em seguida.

Cidinho morreu na hora, enquanto que os demais ocupantes da caminhonete sofreram apenas ferimentos leves.

A esposa do pastor vinha logo atrás em um ônibus e assistiu ao trágico acidente.

O corpo de Cidinho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Claro e depois de liberado aos familiares foi conduzido à cidade de Taquaritinga, onde será sepultado nesta segunda-feira (22).

