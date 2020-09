Para roubar celular, ladrão agride vítima no Santa Felícia

Crédito: Arquivo/SCA

Uma mulher foi vítima de violência física e roubo por volta das 22h desta terça-feira, 8, na rua Luiz Pedro Bianchim, no Jardim Santa Felícia.

Policiais militares foram acionados via Copom, dando conta do crime e no local, constataram que uma mulher teria sido agredida e assaltada. O ladrão se apoderou do seu celular e fugiu.

Com as características do criminoso, os PMs realizaram diligências e na rua Elias Landgraf esquina com a rua Dr. Gildney Carreri, no Santa Angelina abordaram R.S.S..

Com ele foi localizada a capa de silicone de proteção do aparelho e próximo, em meio a entulho, o celular.

Detido, foi encaminhado ao plantão policial, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao Centro de Triagem. O celular foi devolvido à vítima.

