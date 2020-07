Para proteger filho, mulher dá duas facadas no marido

Crédito: Maycon Maximino

Para proteger a si mesmo e ao seu filho, uma mulher de 32 anos teria dado duas facadas em seu marido na noite deste domingo, 26, em uma casa na rua Dr. Martin Luther King, no Boa Vista. O fato foi registrado no plantão policial.

O São Carlos Agora apurou que o homem, de 31 anos, estaria embriagado e sob efeito de drogas e durante todo o dia, segundo a esposa, estava “dando trabalho”.

Porém no início da noite, bem alterado, teria tentado agredi-la e não satisfeito, partiu para cima do seu enteado (filho da mulher). No sentido de proteger a ambos, partiu para cima do marido e desferiu duas facadas. Uma acertou um dos braços e a outra, uma das pernas.

Ferido, o homem foi para a calçada e sentou à espera do Samu, que o encaminhou à Santa Casa para atendimento médico.

Já a mulher foi encaminhada ao plantão policial para esclarecimentos. Posteriormente terá que se apresentar na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) onde os fatos serão devidamente apurados.

