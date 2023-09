Pane elétrica causa incêndio em caminhão na SP-215

Cabine do caminhão ficou destruída devido ao incêndio - Crédito: Maycon Maximino

Um incêndio marcou o início da manhã desta segunda-feira, 18, em São Carlos, quando uma pane elétrica causou incêndio em um caminhão no km 157 da rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215).

O motorista do veículo, carregado com garapão, disse que ocorreu uma pane elétrica e em seguida começaram as chamas na cabine do caminhão.

Funcionários da Raízen deram os primeiros atendimentos até a chegada do Corpo de Bombeiros que controlou o incêndio. Ninguém ficou ferido, porém ocorreu danos materiais no caminhão, que ficou com a cabine destruída.

