“Pancada” no centro causa danos materiais em dois veículos

Uma “pancada” em um perigoso cruzamento no centro de São Carlos resultou danos materiais em dois veículos na tarde desta sexta-feira, 11. Chovia no momento do acidente.

Um Focus branco transitava pela rua São Paulo e no cruzamento com a rua 13 de Maio teve a frente ‘cortada’ por um Prisma, cujo motorista não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

Os danos materiais foram consideráveis, já que os dois carros ficaram impossibilitados de transitar e tiveram que ser guinchados. Ninguém ficou ferido.

