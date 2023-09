Operários ficam feridos após queda de andaime

Ambulâncias durante atendimento às duas vítimas: ambas socorridas à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Dois operários ficaram feridos na manhã desta quinta-feira, 14, após um acidente de trabalho na 15 de Novembro, no centro de São Carlos

As vítimas trabalhavam em um prédio e estavam em um andaime que se quebrou e ambos caíram de uma altura aproximada de 6 metros.

Um homem de 36 anos sofreu fratura de úmero e sentiu dores no quadril e posteriormente foi socorrido pela unidade de suporte avançado (USA). Já o seu auxiliar, de 18 anos, com dores no quadril, foi atendido por uma uma unidade básica. Posteriormente foram encaminhados à Santa Casa para atendimento médico. Uma unidade resgate do Corpo de Bombeiros também atendeu a ocorrência.

