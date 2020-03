Operação leva polícia a desmanchar quadrilha de desmanche de veículos

Crédito: Luciano Lopes

Várias pessoas foram detidas nesta quarta-feira (04), acusadas de fazerem parte de uma quadrilha de desmanche de veículos furtados ou roubados.

Através de uma operação conjunta entra várias equipes das Forças Táticas, os policiais abordaram um Fiesta prata que estava em um desmanche localizado às margens da rodovia SP-215, vendendo peças de um Polo que estava com queixa de furto. A condutora do Fiesta, de 47 anos, e seu filho de 26 anos, que também estava no carro e seria o responsável pelas peças, confessaram que estavam desmanchando um carro para vender. Eles levaram a polícia até um mecânico de 37 anos, na rua Fábio de Angelis Porto, no Santa Angelina, que estava desmanchando o carro. No local foi encontrado o restante do Polo furtado e os três foram detidos.

Mãe e filho confessaram que já haviam desmanchado um Fox e levaram a PM até outro mecânico, de 27 anos, no Cidade Aracy, que teria feito o desmanche desse veículo. Ele também foi detido, mas nenhuma parte do Fox foi encontrada.

O proprietário do desmanche confessou que sabia que as peças que ele comprava eram de carros roubados ou furtados, e também foi detido.

O rapaz que estava vendendo as peças contou à polícia que o responsável por entregar os carros para eles é proprietário de um salão de beleza localizado na avenida Henrique Gregori, mas ele não foi encontrado.

Todos os suspeitos detidos foram encaminhados ao plantão policial, onde permaneceram à disposição das autoridades. Acredita-se que todos eles façam parte de uma quadrilha especializada em aplicar golpes de seguros de veículos.

O caso será investigado.

