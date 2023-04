Operação da Polícia Civil prende duas pessoas e apreende drogas em Ibaté

As produtos apreendidos pela polícia durante ação em Ibaté - Crédito: Divulgação

Sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Junior e com apoio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) de São Carlos, foi deflagrada na manhã desta quinta-feira, 27, a terceira fase da operação policial “Novum Mandatum”, que busca desarticular associação criminosa voltada à prática do tráfico de drogas no Jardim Mariana, em Ibaté.

Foram cumpridos quatro mandados expedidos pela Vara Única da cidade, que resultaram na prisão em flagrante de dois homens pela prática do tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo

Ao final dos trabalhos policiais, foram apreendidos munições calibres .40, .38 e .22, celulares, tablets, “Organic Hemp Oil”, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e 10 tijolos de maconha, totalizando 8,4 kgs.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pela prática do tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e recolhidos ao centro de triagem de São Carlos.

