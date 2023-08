Operação da PM apreende grande quantia de drogas em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma operação conjunta da Polícia Militar e do Canil do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) resultou na apreensão de grande quantidade de drogas em São Carlos, na noite desta quinta-feira (17).

A operação foi realizada em dois bairros da cidade: São Carlos 8 e CDHU. No bairro São Carlos 8, os policiais encontraram 237 gramas de maconha, 97 gramas de cocaína e 26 gramas de crack. As drogas estavam escondidas em uma mata no bairro.

No CDHU, os policiais encontraram 1.344 gramas de cocaína e 24 gramas de lança-perfume. As drogas estavam escondidas em uma casinha de gás no condomínio 06.

Ninguém foi preso durante a operação. As drogas foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil para investigação.

Leia Também