Operação conjunta entre Polícia Civil e Militar apreende drogas em Ibaté e São Carlos

Uma grande operação foi realizada na tarde desta terça-feira (27) pelas policias civil e militar de São Carlos sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Jr. e do Tenente Coronel Mussolini, contou com o apoio de policiais do Canil/BAEP, da Força Tática da área do Comando de Policiamento do Interior (CPI-3) e do helicóptero Águia de Ribeirão Preto.

Segundo o delegado da Delegacia de Entorpecentes (DISE), Miguel Carlos Capobianco Jr., o objetivo foi cumprir mandados de busca e apreensão relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Por volta das 14h várias viaturas e o helicóptero Águia se reuniram na Praça Coronel Sales, no coração de São Carlos. Dali saíram para cumprir os mandados. A movimentação policial chamou a atenção da população.

Um dos alvos da operação denominada "Matricial"estava na cidade de Ibaté, onde um casal foi preso depois que os policiais apreenderam grande quantidade de entorpecentes (ecstasy, maconha, cocaína e crack), dinheiro, balança de precisão . Os suspeitos seriam responsáveis pela distribuição de drogas na região do bairro Jardim Icarai.

Na Rua Rua José Rohrer Filho, bairro Cidade Aracy, em São Carlos, os agentes localizaram grande quantia em dinheiro, máquina de cartão e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas.

