Operação apreende drogas no CDHU da Vila Isabel

Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares apreenderam drogas no CDHU durante operação realizada na noite desta terça-feira.

Os policiais estavam pelo condomínio 5 e com a ajuda do cão farejador do Canil/BAEP localizaram embaixo de um banco, uma sacola com 140 cápsulas de cocaína e 82 trouxinhas de maconha.

Já dentro de uma casinha de gás, no condomínio 1, havia uma balança de precisão e uma quantia de crack.

A droga foi apreendida no Central de Polícia Judiciária (CPJ). Os responsáveis não foram localizados.

