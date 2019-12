Ônibus e picape se envolvem em acidente; pai e filho ficam feridos

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou pai e filho feridos na tarde desta terça-feira, 17, em um cruzamento no Jardim Zavaglia.

O São Carlos Agora apurou que o motorista de uma Montana transitava pela rua Sebastiana R. da Silva e no cruzamento com a rua Carolina M. T. Cotrim, o motorista não respeitou a sinalização de parada obrigatória e avançou, momento em que passava pelo local um ônibus que transporta funcionários do Posto Castelo.

O cruzamento foi inevitável e violento. O motorista da picape de 37 anos e seu filho (idade preservada) ficaram feridos e foram socorridos pelo Samu até à Santa Casa para atendimento médico. No ônibus estavam além do motorista, um passageiro. Ambos não ficaram feridos.

Consta ainda que, com o impacto, picape e ônibus invadiram a calçada e por pouco não atingem residências.

