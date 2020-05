Ônibus avança pare e acerta motoboy no Jardim Embaré

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito causou ferimentos em um motoboy de 19 anos na manhã desta terça-feira, 12, no Jardim Embaré. Com trauma no rosto e escoriações pelo corpo, ele foi socorrido pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

O São Carlos Agora apurou que a vítima pilotava sua moto pela Av. Dr. Paulo Edmundo Dias Duarte e no cruzamento com a rua Fortunato Dovigo foi atingido pelo ônibus que não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória.

O impacto lateral foi inevitável. A motorista do coletivo alega que não teria visto a moto.

