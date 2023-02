Número de acidentes na Washington Luís cai em comparação com o carnaval do ano passado

Polícia Rodoviária - Crédito: reprodução/RCIA

Mesmo em se tratando de Carnaval, quando normalmente a ingestão de bebida alcóolica aumente, durante a Operação Carnaval/2023, a Polícia Rodoviária Estadual, na Rodovia Washington Luís (SP-310) no trecho entre as cidades de Araraquara e São Carlos, registrou 15 acidentes ao longo do período.

O Tenente da Polícia Rodoviária de Araraquara, Aaron Emmanuel Paronetto Caetano informou que o movimento durante o período foi normal com leve redução no número de veículos que utilizaram a rodovia. As ocorrências mais comuns, a exemplo do ano anterior, envolveram embriaguez ao volante.

Outro fator apontado como possível causador de acidentes tem sido o aparelho celular e outros equipamentos de mídia existentes nos veículos e que distraem e atenção dos motoristas.

“A ausência de cadeirinha para crianças, item de redobrada atenção, e demais cuidados necessários com os veículos foram observados pela Polícia Rodoviária ao longo do trabalho efetuado neste trecho da malha viária. “, ressaltou o tenente Aaron.

Leia Também