No último dia da Operação Pico, GM aplica 21 multas

GMs durante a operação Pico: manter a ordem pública - Crédito: Divulgação

A Guarda Municipal de São Carlos concluiu na madrugada desta terça-feira, 2, a Operação Pico, realizada no Swiss Park, com a finalidade de manter a ordem pública e evitar transtornos para a população.

De acordo com o comando da corporação, a fiscalização do último dia teve início às 14h de segunda-feira e se estendeu até às 4h do dia seguinte.

Neste período, o trânsito de veículos ficou interditado e somente foi permitido a passagem de moradores locais.

Foram realizadas 34 averiguações de veículos, tendo sido lavradas 21 multas. Duas motocicletas foram recolhidas, sendo que, uma por falta de licenciamento e outra por transpor barreira policial.

Nos quatro dias de operação 181 veículos foram vistoriados, 62 multas aplicadas, cinco motos e um carro veículo recolhidos ao pátio municipal. A operação foi realizada do dia 29 de dezembro até o dia 1.

