No primeiro dia de trabalho, entregador de pizza morre em acidente em São Carlos

Crédito: Maycon Ernesto/Rádio Sanca

Um motociclista de 42 anos morreu na noite deste domingo (9) após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Getúlio Vargas, em São Carlos. Esse era o primeiro dia de Ladislau Delgado como entregador free lancer em uma pizzaria.

O acidente aconteceu no cruzamento da Getúlio Vargas com a rua Padre Joaquim Botelho da Fonseca. Um Golf com placas de Rio Claro seguia pela avenida sentido Praça Itália e ao fazer a conversão atingiu violentamente a motocicleta.

Com o impacto Ladislau foi arremessado à distância. Um médico e uma enfermeira que trabalham no Norden Hospital que fica em frente ao local do acidente prestaram os primeiros atendimentos ao motociclista.

A Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu foi acionada e foi necessário intubar o motociclista ainda no local. Com urgência ele foi encaminhado até a Santa Casa, mas morreu a caminho do hospital.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar atenderam a ocorrência.

No local existe um semáforo e a Polícia Civil vai tentar descobrir para quem o sinal estava aberto.

A câmera de segurança de um estabelecimento registrou o momento da colisão. Veja o vídeo:

Foto: Maycon Ernesto/Rádio Sanca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também