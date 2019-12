PMs salvam vida de mulher que tentava suicídio no São Carlos 8

Crédito: Arquivo/SCA

Policiais militares evitaram um possível suicídio por volta das 23h54 desta quarta-feira, 25, dia de Natal, em uma casa na rua Irineu Mello, no Conjunto Habitacional Dom Constantino Amstalden (São Carlos 8).

A PM foi alertada via Copom (Centro de Operações) e rapidamente foi ao endereço onde os policiais escutaram um ruído de uma pessoa estar sendo sufocada em um dos cômodos.

Sem hesitar, arrombaram um portão e ao entrar na casa depararam com uma mulher pendurada com um fio elétrico amarrado em seu pescoço e amarrado no forro da casa.

Os policiais ergueram a vítima e romperam o fio e ela foi socorrida até o Hospital Universitário, onde permaneceu internada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também