No dia de Natal, mulher acusa homem de agressão

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Em pleno dia de Natal, 25, um caso de violência doméstica teria ocorrido na Avenida Bruno Ruggiero Filho, por volta das 8h46. Uma mulher acusou o marido de agressão física.

Segundo a Guarda Municipal, a vítima teria ido até o portão da base operacional da corporação e pediu por socorro. O motivo seria o fato dela estar sendo agredida pelo marido.

Indagada, disse aos GMs que tinha acabado de sair da Central De Polícia Judiciária (CPJ) onde registrou em boletim de ocorrência agressões cometidas pelo acusado. Porém, ao chegar em sua casa com o filho de 2 meses e acompanhada da irmã, o acusado estaria no portão e tentou agredi-la novamente. Para conter as investidas, teria saído com seu carro e parou na base da GM e solicitou por ajuda.

Os envolvidos foram novamente encaminhados à CPJ e apresentados à autoridade policial para as deliberações de praxe.

