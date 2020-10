Mulheres são atropeladas no Santa Felícia; uma está em estado grave

07 Out 2020 - 08h05

Crédito: Maycon Maximino

Duas mulheres que, costumeiramente, vão juntas para o trabalho, tiveram a rotina profundamente alterada na manhã desta quarta-feira, 7, após serem atropeladas em um cruzamento no Jardim Santa Felícia. Uma delas sofreu ferimentos graves.

Consta que a motorista de um veículo transitava pela rua Manoel José Serpa e ao tentar a conversão com destino a rua Gastão Vieira, por motivos ignorados, atropelou ambas.

Uma delas, de 51 anos, se chocou violentamente contra o para-brisas do veículo, trincando-o e indo ao solo com ferimentos na cabeça e traumas por todo o corpo. Foi socorrida com urgência pelo Samu.

A sua colega de trabalho, idade não apurada, sofreu traumas no braço e na perna, além de um corte profundo em um dos dedos do pé. Foi socorrida pela Unidade Resgate. Ambas foram transportadas para a Santa Casa.

