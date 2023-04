Mulher vende vídeo-game e recebe notas falsas como pagamento em São Carlos

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher foi vítima de um golpe em São Carlos. Ela vendeu um vídeo-game e recebeu como pagamento notas falsas. O caso aconteceu no Cidade Aracy.

Às autoridades policiais na CPJ, a vítima de 23 anos disse que colocou com a ajuda do irmão, de 17 anos, um anúncio no Facebook onde vendia o brinquedo eletrônico por R$ 1,4 mil. Surgiu um interessado e foi combinado dele ir até a casa do adolescente retirar o aparelho e efetuou o pagamento em notas de R$ 100. Isso no domingo, 9.

No dia 12, a vítima disse que foi até uma lotérica depositar a quantia de R$ 1,3 mil quando teve conhecimento que eram cédulas falsas. Em seguida foi a CPJ relatar o fato e disse que a outra nota teria deixado como pagamento em uma lanchonete.

