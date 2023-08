SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 43 anos foi vítima de um furto nesta terça-feira, 29, em São Carlos.

Na CPJ a vítima informou que foi a um curso técnico no Senac e deixou seu Uno Mille cinza, placas BTM9B68 estacionado na rua Episcopal no período da manhã. À tarde, após o término do curso, ao se dirigir ao veículo, notou que ladrão tinha levado.

