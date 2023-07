Mulher vai a culto religioso e diz ter sofrido agressões

SIGA O SCA NO

Uma mulher de 35 anos afirma ter sido vítima de agressão em um templo religioso localizado na rua Major João M.C. Penteado, no Jardim Beatriz. O fato teria ocorrido na noite de segunda-feira, 3.

A vítima relatou em boletim de ocorrência elaborado na CPJ que estava no interior do templo e durante o culto, teria sido agarrada e empurrada em uma escada por homens que não conhece. Posteriormente, teria levado socos de duas mulheres, que também não seriam do seu convívio social. A motivação, afirma desconhecer.

