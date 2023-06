Mulher tenta segurar carro "no braço" e sofre fratura exposta no cotovelo

SIGA O SCA NO

Mulher sofreu duas fraturas no braço esquerdo - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 34 anos sofreu graves ferimentos no braço esquerdo na manhã desta sexta-feira, 2, ao tentar estacionar seu veículo em uma garagem na rua Marechal Deodoro, no centro de São Carlos.

O São Carlos Agora apurou que a vítima chegou no trabalho e ao estacionar seu carro, não teria puxado o freio de mão. Quando ela percebeu que o carro se movimentou, tentou segura-lo no braço. Porém, o carro se chocou contra uma parede.

Já a mulher sofreu dois graves ferimentos no braço esquerdo, fratura exposta no cotovelo e fratura no punho. Ela foi socorrista inicialmente pelo socorrista da motolância e posteriormente encaminhada à Santa Casa pelo Samu.

