Mulher tem redes sociais invadidas após se desentender com "bruxa" em São Carlos

Bruxa - Crédito: Frepik

Uma mulher de 25 anos elaborou boletim de ocorrência na madrugada desta quinta-feira, 15, na CPJ, afirmando que teve suas redes sociais invadidas por desconhecidos. E tudo teria ocorrido na segunda-feira, 12, após se desentender com uma mulher que disse ser uma “bruxa”. Após negar uma consulta de cartas de tarô, a estranha teria se enfurecido e disse que faria algo para prejudica-la.

A vítima disse então que, dois dias depois, teve suas redes sociais invadidas, além do aplicativo de cartão deslogado e o WhatsApp clonado.

Segundo a vítima, um perfil das redes sociais teria entrado em contato com pessoas de sua família e da família do ex-namorado, horas após de ter suas contas invadidas. O desconhecido teria ainda entrado em contato com ela, ameaçando prejudica-la.

