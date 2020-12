Mulher tem parte da orelha arrancada pelo ex no Cidade Aracy

Agressões deixaram marcas no corpo da vítima - Crédito: Colaborador/SCA

Um homem de 24 anos foi detido pela Polícia Militar na noite desta segunda-feira (14) acusado de agredir a ex-companheira no bairro Cidade Aracy. Ele chegou a arrancar parte da orelha da mulher com uma mordida.

A agressão aconteceu na noite do último domingo (13), na rua Francisco Cereda. A vítima foi agredida com socos e chutes, teve o celular e o telefone residencial quebrados, sendo deixada trancada em casa, por isso não conseguiu acionar a PM no dia que foi agredida.

Na noite de ontem o acusado retornou na casa da ex com outras pessoas e tentou agredi-la novamente. O motivo é que ele não aceita o fim do relacionamento.

Desta vez a PM foi acionada e para o local se deslocou a equipe da viatura 38164, composta pelo cabo Luciano e soldado Furiato.

Os policiais detiveram o agressor e o conduziram até o Plantão Policial. Na delegacia ele foi ouvido e liberado, mas o caso será apurado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

