Mulher tem o carro roubado no Jardim Embaré

Imagem Ilustrativa - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 36 anos teve o seu veículo roubado por dois bandidos na manhã desta sexta-feira (20), no Jardim Embaré, em São Carlos.

Segundo informações, a vítima conduzia um Chevrolet/Ônix, 2013, prata, placas FTN2C09, pela avenida João Orlando Ruggiero, quando um veículo com dois indivíduos que seguia a frente freou bruscamente forçando a vítima a frear também. Do carro desceu um bandido com máscara e boné. Com um revólver, ameaçou a vítima e ordenou para ela sair do seu carro. Em seguida o criminoso assumiu o volante do Ônix e desapareceu.

A Polícia Militar foi alertada sobre o crime, realizou patrulhamento pela região, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.

