Mulher suspeita de envolvimento na morte de policial civil é presa no Cidade Aracy

Policial civil foi morto a tiros no Jd. Zavaglia - Crédito: Maycon Maximino/arquivo

A Polícia Militar prendeu no final da tarde deste domingo (9), uma mulher suspeita de envolvimento na morte do policial civil Gabriel Jorge Thome, 40, em fevereiro deste ano no Jardim Zavaglia. (relembre o caso).

Segundo informações, policiais militares faziam patrulhamento de rotina pela rua Jayme Bruno, Cidade Aracy, quando desconfiaram de um Hyundai/HB20 que transitava no sentido oposto.

Os policiais foram atrás e fizeram a abordagem. A mulher que dirigia o carro saiu com as mãos para cima e entregou uma carteira de habilitação falsa, em nome de outra pessoa.

Durante a abordagem ela acabou reconhecida como acusada de envolvimento na morte do policial civil.

Em contato com a DIG os policiais descobriram que contra ela havia um mandado de prisão temporária.

A mulher foi conduzida até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) e após ser ouvida, foi recolhida ao Centro de Triagem, onde está à disposição da DIG que investiga o caso.

