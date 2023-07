Mulher sofre queda após pisar em telhas

SIGA O SCA NO

Mulher no momento em que era socorrida pelo Samu - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 48 anos sofreu uma queda de aproximadamente 4 metros na tarde desta quarta-feira, 26, em São Carlos.

A vítima realizava limpeza do telhado de sua moradia, na rua Maria Consuelo B. Tolentino, no Boa Vista, que passa por reformas. Ao pisar em telhas de cimento amianto, ela caiu. Com trauma na coluna, foi socorrida pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

