Mulher sofre fratura após ser atropelada pelo próprio companheiro em São Carlos

Samu Santa Casa - Crédito: arquivo

Uma briga entre casal terminou com uma mulher ferida por volta das 14h45 deste domingo, 7, na rua Pedro Muszkat, em São Carlos.

PMs apuraram junto a vítima de 67 anos que ela estaria em um Uno com seu companheiro de 71 anos quando passaram a se agredirem mutuamente e o motivo teria sido o fato dela descobrir mensagens no celular do homem.

Ela afirma que o acusado a teria pegopelo pescoço, mas conseguiu se desvencilhar. O homem teria retornado e ao sair com o Uno, passou sobre sua perna esquerda, fraturando a fíbula da vítima, que foi encaminhada à Santa Casa, onde permanece internada e passará por cirurgia.

Indagado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, o acusado confirmou a versão da mulher. Porém, disse que foi um acidente e que queria socorrê-la, porém ela teria negado e foi ajudada por populares. O caso foi registrado na CPJ.

