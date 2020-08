Mulher registra boletim de ocorrência após ser ameaçada de morte pelo ex-marido

Crédito: Marco Lúcio/Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 27 anos que mora no Jardim Zavaglia procurou a Polícia Civil na madrugada deste domingo (9) após receber ameaças do ex-marido.

Na delegacia a vítima relatou que conviveu por 13 anos com o acusado e que há uma semana estão separados por desgaste do relacionamento. Disse ainda que o ex está fazendo ameaças de morte e nesta madrugada retornou para a residência e deixou uma marreta pendurada no portão, uma faca escondida em um vaso de plantas e um pedaço de madeira próximo ao relógio medidor de energia.

Não satisfeito, o autor ainda danificou vários móveis da residência.

Temendo pela sua vida e dos três filhos que teve com o ex, a mulher decidiu registrar o boletim de ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também