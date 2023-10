Mulher que tentou matar o próprio filho a facadas é julgada em São Carlos

Fórum Criminal de São Carlos - Crédito: divulgação

A mulher acusada de tentar matar o próprio filho a facadas em 12 de novembro de 2021, em casa, na rua Desembargador Júlio de Faria, Vila Prado, foi julgada nesta segunda-feira (16), no Fórum Criminal de São Carlos. Na época, o garoto tinha 12 anos.

Segundo o SCA apurou, o menino foi atingido com um golpe do ombro enquanto dormia. Mesmo ferido, ele saiu em busca de ajuda e foi até a casa de uma vizinha, onde pediu ajuda. A vizinha foi na residência e encontrou marcas de sangue pelo chão e a porta do quarto fechada. Ela pediu ajuda a um amigo e a porta foi arrombada. A mulher foi encontrada deitada na cama de bruços, sobre uma poça de sangue devido a um ferimento no peito provocado por faca, na tentativa de tirar a própria vida.

O Conselho de Sentença formado por sete jurados negou a absolvição de A.C.L.C.H., contudo, entenderam que ela agiu sobre o efeito de drogas, reconhecendo assim a sua semi-imputabilidade.

Após receber o parecer dos jurados, o juiz Antonio Benedito Morello proferiu a sentença, condenando a mulher a 1 um ano e quatro meses de reclusão, pena essa, que foi substituída por medida de segurança de tratamento psiquiátrico ambulatorial pelo prazo mínimo de dois anos pelo crime de tentativa de homicídio.

Durante depoimento no fórum criminal, a acusada confessou que estava fazendo tratamento no CAPS devido a dependência química, no entanto, ainda não havia conseguido se livrar do vício. Após o julgamento, ela foi liberada.

