Mulher perde R$ 2,5 mil após cair no golpe do falso mecânico em São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 58 anos perdeu R$ 2,5 mil ao cair em um golpe nesta quarta-feira (12), em São Carlos.

Na Central de Polícia Judiciária (CPJ) ela relatou que conduzia seu GM/Tracker pela rua Major Manoel Antonio de Mattos, quando um desconhecido passou do lado e falou que algo estaria vazando do veículo.

Preocupada, a mulher encostou o carro e neste momento surgiu um homem se apresentando ser mecânico, o qual disse que seu amigo trabalhava na concessionária do mesmo fabricante do veículo e que o chamaria para ver o defeito no automóvel.

Pouco tempo depois apareceu o outro golpista com um uniforme de trabalho. Ele abriu o capô, engatou uma mangueira e disse que o problema estaria resolvido.

Pelo “serviço” cobrou R$ 30,00. O próprio golpista ofereceu uma máquina de cartão, porém houve quatro recusas na tentativa de pagamento usando o cartão da vítima, por isso ela acabou efetuando o pagamento em dinheiro.

Posteriormente a mulher foi verificar o extrato bancário e viu que havia um débito de R$ 2,5 mil e outras tentativas de transferência de R$ 1,8 mil, R$ 3.888,88 e R$ 3,2 mil que foram negadas pela operadora.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

