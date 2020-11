Mulher nua sobe em carros na avenida Sallum

Mulher nua salta sobre veículo na Sallum. - Crédito: Reprodução

Uma mulher precisou ser contida pela Polícia Militar e pelo Samu no final da tarde desta quarta-feira (25), na avenida Sallum, em São Carlos. Nua, ela subiu em dois carros e agrediu um homem.

Populares registraram com celulares a mulher subindo sobre um veículo prata. O carro chega a arrancar com ela sobre o teto. As imagens também mostram ela pisando saltando sobre o carro.

Outro veículo que a mulher subiu pertence a um homem que acabou sendo agredido por ela.

A situação só foi contida com a chegada da PM. Ainda não se sabe se ela estava sob efeito de alguma substância ou se trata de um surto psicótico.

Após ser dominada, a mulher foi encaminhada ao hospital.

